Выплаты семьям с детьми в Новосибирске в ноябре и декабре 2020 года: что положено

Выплаты семьям с детьми в Новосибирске в ноябре и декабре 2020 года будут продлены. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выплаты семьям с детьми в Новосибирске в ноябре и декабре 2020 года будут продлены. Для этого сибирякам даже не нужно будет подавать заявления. Такое решение было принято правительством региона в связи с эпидемиологической ситуацией: чтобы ограничить распространение коронавируса людям разрешили не приходить в МФЦ и центры соцподдержки.

— Речь идет о следующих выплатах: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей, компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, — сообщили в правительстве региона.

Напомним, ранее в регионе также продлили ежемесячные денежные выплаты семьям на первого ребенка, а также субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

Получить консультацию по вопросу продления выплаты можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082.

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