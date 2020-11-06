Глава СК России взял под личный контроль дело новосибирской медсестры, швырнувшей 3-летнюю девочку на кровать

Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело новосибирской медсестры, которая швырнула 3-летнюю девочку на кровать, схватив за волосы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело новосибирской медсестры туберкулезной больницы, которая швырнула 3-летнюю девочку на кровать, схватив за волосы. Женщину обвиняют в совершении преступления по статье 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией»

Напомним, о произошедшем стало известно после того, как такое обращение с женщины с ребенком попало на видео, а позже ролик оказался в сети. Автор видео уверяет, что такое поведение в отношении детей сибирячка позволяет себе уже не в первый раз. Следователи сначала провели проверку по данному факту, а потом возбудили в отношении женщины уголовное дело, сейчас его расследование продолжается.

КП-Новосибирск пообщалась и с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области Надеждой Болтенко, которая рассказала как медсестра обосновала этот свой поступок в объяснительной главврачу. Женщина написала, что таким образом она всего лишь хотела удержать поскользнувшуюся девочку. Сейчас сибирячка отстранена от работы.

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