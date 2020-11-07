Погода в Новосибирске на 7 ноября 2020 года: когда ждать потепления

В субботу в Новосибирск ненадолго придет тепло. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Погода в Новосибирске 7 ноября 2020 года порадует горожан. Синоптики обещают потепление до +9 градусов, днем снег и дождь прекратятся.

— Температура воздуха днем составит +5 — +7, ночью — 0—+2 градуса. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Подует южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области днем будет +4 — +9 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью будут дождь и мокрый снег, утром местами туманы, на дорогах гололедица. Подует южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

По прогнозу «Яндекса», в Новосибирске 7 ноября с утра будет пасмурная погода, к вечеру разъяснится. Днем температура поднимется до +8 градусов.

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