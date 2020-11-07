Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 ноября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Каждый от коронавируса умирает минимум 3 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 7 ноября 2020 года. Зараженные пока что есть в каждом регионе.

— За последние сутки заболели 176 человек. Всего в регионе зарегистрировано 18 381 случай COVID-19. Из числа зараженных — 1 181 ребенок. В настоящее время было выписаны с выздоровлением 15 124 пациента. Всего от болезни скончались 612 человек, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 106 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 26 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 2 693 человека. Медицинские работники провели 754 418 тестов на коронавирус.

Напомним, в Новосибирске продлили каникулы детям до 15 ноября. После них школьники частично перейдут на дистанционное обучение. Ученики 1-5 и 11 классов будут учиться очно, остальные — из дома.

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