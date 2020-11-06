Для медиков в Краснозерском районе планируют построить 13-квартирный дом

В Краснозерском районе Новосибирской области построят новый фельдшерско-акушерский пункт и обеспечат медиков служебным жильем.

В Краснозерском районе Новосибирской области построят новый фельдшерско-акушерский пункт и обеспечат медиков служебным жильем. Эти и другие аспекты развития района обсудил на дистанционном совещании с министрами Правительства Новосибирской области, депутатами Законодательного Собрания и местным губернатор региона Андрей Травников. О реализации нацпроектов в районе доложила и.о. главы района Оксана Семенова. Одним из самых значимых из них стал проект «Здравоохранение». Именно в его рамках в этом году завершается строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов.

— На совещании было предложено вместо строительства ФАПа на станции Зубкова в 2021 году построить его в селе Петропавловка. Это позволит расширить площади петропавловского отделения Дома милосердия за счет присоединения помещений, которые сейчас заняты врачебной амбулаторией. По решению суда для сохранения работы Дома милосердия необходимо создать два изолятора в учреждении. Инициативу на совещании одобрило министерство здравоохранения и депутаты, представляющие район в Заксобрании. Андрей Травников предложение утвердил. Однако и от планов строительства ФАП в Зубково также не отказываются, они будет реализованы в последующих периодах, — сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области.

Были обсуждены также реализация в Краснозерском районе и других национальных проектов, таких как «Образование», «Демография» и «Экология», которые также повлияли на его развитие. Всего на реализацию нацпроектов в этом году в Краснозерском районе будет потрачено более 122 миллионов.

О состоянии системы здравоохранения в районе и о ситуации с лечением пациентов с коронавирусом рассказал главный врач Краснозерской ЦРБ Юрий Черемискин. Главврач обратил внимание на необходимость реконструкции самой больницы. В частности, медучреждение нуждается в том числе и в проектировании и монтаже централизованного снабжения кислородом здания инфекционного отделения. Эти вопросы будут рассмотрены властями.

Также актуально для района строительство служебного жилья для медиков. Андрей Травников подчеркнул, что каждый район должен участвовать в программе по его строительству. Краснозерзский район должен будет принять участие в этой программе в следующем году. Планируется построить 13-квартирный дом.

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