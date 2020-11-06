На новосибирскую медсестру, которая швырнула 3-летнюю девочку на кровать, завели уголовное дело

Теперь в произошедшем будут разбираться следователи. Фото: стоп-кадр

В отношении медсестры новосибирской туберкулезной больницы, которая схватила ребенка за волосы и бросила на кровать, возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией». Теперь в произошедшем будут разбираться следователи.

— В рамках расследования уголовного дела следователями СКР будет дана принципиальная оценка действиям медицинского работника, а также установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, видеоролик с медсестрой, которая бросила 3-летнюю девочку на кровать, схватив за волосы появился в соцсетях. Как утверждает автор видео, такое поведение женщина позволяет себе уже не в первый раз.

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