Участок дороги длиной 760 метров на улице Титова построили досрочно. Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

В Новосибирске участок дороги длиной 760 метров на улице Титова построили досрочно. Для движения он откроется уже в эту субботу, 7 ноября.

— Мы запускаем очередной этап новой дороги по улице Титова. Раньше здесь дороги не было вообще, мы занимаемся ее строительством уже третий год. Первый этап был сдан в 2019 году, второй же участок запускается досрочно, по планам его должны были сдать годом позже. Это позволит в следующем году быстрее приступить к очередному этапу строительства. Мы получили дополнительные средства от областного правительства, что и позволило нам ускорить сдачу этого участка. Открыть дорогу для свободного движения мы планируем уже в субботу утром, скоро по ней пустят несколько маршрутов общественного транспорта, — заявил мэр Анатолий Локоть.

Открыть дорогу для свободного движения планируется уже в субботу утром. Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

Всю дорогу, общей протяженностью в 2200 метров, планируют строить в три этапа. Первый — от улицы Бийской до улицы Заозерной — был завершен в июне 2019 года, он обошелся более, чем в 147 миллионов рублей. Стоимость второго этапа — от улицы Заозерной до улицы Порт-Артурской -более, чем 218 миллионов рублей. Работы вела подрядная организация АО «Новосибирскавтодор». В следующем году начнется третий этап: строительство дороги по улице Титова. Сейчас специалисты рассматривают два варианта: продлить улицу Титова до улицы Дукача или реконструировать улицу Порт-Артурскую — в сторону улицы Невельского.

Всю дорогу, общей протяженностью в 2200 метров, планируют строить в три этапа. Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

Как отметил глава города, сейчас специалисты склоняются к варианту со строительством дороги по улице Порт-Артурской в сторону Станционной, чтобы выйти на железнодорожный переезд и сделать большую развязку. Это может помочь разгрузить выезд из Чистой Слободы.

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