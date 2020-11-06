Пожар в Заельцовском районе 6 ноября 2020 года: в Новосибирске загорелся частный дом

Еще до прибытия спасателей из дома сами выбежали четыре человека. Фото: "АСТ-54"

Пожар в Заельцовском районе 6 ноября 2020 года случился в частном доме на улице Легендарная. Еще до прибытия спасателей из дома сами выбежали четыре человека, никто из них не пострадал.

— Пожарно-спасательные подразделения выехали на вызов в Заельцовском районе в 14:26. По прибытию к месту было установлено, что идет дым из жилого дома. Сам дом выполнен из бруса и рассчитан на двух хозяев. Люди эвакуировались самостоятельно, до прибытия пожарных. Тушение пожара на площади в 200 квадратных метров проходило по повышенному рангу, локализовать его удалось в 16:03. Из дома также вынесли один газовый баллон, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас пожарные все еще продолжают работать на месте происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru