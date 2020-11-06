Следователи проверят спортивный комплекс под Новосибирском, где ребенок покалечился на батуте

Следователи проводят проверку после того, как 7-летний мальчик сломал позвоночник, прыгая на батуте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи проводят проверку после того, как 7-летний мальчик сломал позвоночник, прыгая на батуте в спортивном центре под Новосибирском. Инцидент произошел 28 октября. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

— В следственном управлении незамедлительно организована процессуальная проверка. В ходе ее проведения устанавливаются все обстоятельства произошедшего, исследуется вопрос о безопасности оказываемых в спортивно-оздоровительном комплексе услуг, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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