В Новосибирском детсаду дети получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Следователи проверят детский сад, где у детей появились ожоги после использования кварцевой лампы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области следователи проверят детский сад, где сразу у нескольких воспитанников появились ожоги после использования там кварцевой лампы. Персонал детсада могут обвинить в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— В детском саду №74 в Новосибирске сразу у нескольких воспитанников появились проблемы со здоровьем после использования кварцевой лампы. Так, врач-офтальмолог диагностировал у одной из 3-летних девочек термические ожоги век и конъюнктивы глаз. Аналогичные диагнозы позже получили и другие дети из группы, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит проверить, есть ли в действиях персонала детсада признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru