В Новосибирске двое детей с коронавирусом госпитализированы в реанимацию

Двоих детей с коронавирусом госпитализировали в реанимацию. Фото: архив КП

В пятницу, 6 ноября, главный врач детской городской клинической больницы №3 Татьяна Комиссарова прокомментировала ситуацию с коронавирусом. Она отметила, что дети инфекцию переносят легко. В тяжелой форме ковидом болеют дети, у которых есть сопутствующими заболеваниями, например центральной нервной системы.

— Сейчас в реанимацию госпитализированы два ребенка, больных коронавирусом. У них серьезные сопутствующие заболевания, — рассказала Татьяна Комиссарова. — Чтобы ребенку сделали тест на ковид, он должен был контактировать с больным коронавирусом, должна быть клиника, схожая с течением ковида. Идем на поводу у родителей, если у ребенка тяжелое ОРВИ, мы все равно проводим скрининг на ковид.

Также Татьяна Комиссаров отметила, что дети могут быть долгими носителями коронавируса. Но, по словам врача, новосибирские медики пока с таким не сталкивались.

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