«У водителя тряслись руки, он даже врачей не мог вызвать»: стали известны подробности ДТП, в котором погиб пешеход

Очевидец аварии рассказал, как все произошло. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Стали известны новые подробности ДТП, которое произошло вечером 5 ноября в Новосибирске. По ранее известной информации, «Тойота Камри» сбила насмерть 64-летнего мужчину. Однако очевидец аварии рассказал, что водитель «Тойоты» не виноват.

— Водитель «Камри» не виноват. Он ехал на зеленый, как и я за ним, скорость около 60 километров в час. Кроме меня, есть куча свидетелей. Это было за перекрестком. Там машина с поворотом налево встала, а пешеход перебегал дорогу по диагонали — его было совершенно не видно, пока он не подбежал к капоту. И это было за пределами пешеходного перехода. Водителя жаль. Он, бедолага, просто потерялся, руки дрожали, не мог даже телефон «скорой» набрать. Если потребуется, буду свидетельствовать в его пользу, — рассказал очевидец аварии Алексей Николаев.

Напомним, авария произошла на улице Титова в Новосибирске. Пострадавший мужчина скончался от травм на месте.

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