В Новосибирске коронавирусом заболели еще 176 человек за сутки

Коронавирусом заразились еще 176 человек за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 6 ноября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 176 человек, среди них — 19 детей. Выписались из больниц еще 171 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 18 381 человек, из них — 1 181 ребенок. 15 124 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 612 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 106 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 26 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 60 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 907 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 626 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 754 418 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 916 жителей области, для 56 609 человек меднаблюдение окончено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru