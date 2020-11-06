В Новосибирске коронавирусом заболели еще 176 человек за сутки

Коронавирусом заразились еще 176 человек за сутки.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В пятницу, 6 ноября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 176 человек, среди них — 19 детей. Выписались из больниц еще 171 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 18 381 человек, из них — 1 181 ребенок. 15 124 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 612 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 106 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 26 пациентов.
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 60 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 907 взрослых пациентов.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 626 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 754 418 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 916 жителей области, для 56 609 человек меднаблюдение окончено.
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