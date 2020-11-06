В Новосибирске от коронавируса скончались три женщины за сутки: что о них известно

Отт коронавируса за сутки скончались три женщины. Фото: архив КП

В пятницу, 6 ноября стало известно о том, что в инфекционном госпитале от коронавируса скончались еще три пациента за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще три пациента: женщины, им всем было 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 612 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 106 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 26 пациентов.

За сутки коронавирусом заболели 176 человек, выздоровел 171 пациент.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 18381 человека, в том числе у 1181 ребенка, выздоровели 15124 пациента.

В Новосибирске до конца года подлили режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо быть в защитной маске, также нужно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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