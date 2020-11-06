В Новосибирской области «Жигули» вылетели с дороги: погиб 30-летний водитель

Один из пострадавших попал в реанимацию. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В пятницу, 6 ноября, в поселке Озеро-Карачи в Новосибирской области случилось смертельное ДТП. «Жигули» наехали на смотровой колодец. Погиб водитель, три пассажира получили травмы.

— Около полуночи в поселке Озеро-Карачи Чановского района на улице Школьной 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением, в результате чего съехал в левый кювет и наехал на смотровой колодец. В результате ДТП водитель скончался на месте. В больницу с различными травмами были доставлены трое пассажиров «Жигулей»: мужчины 34 и 29 и женщина 26 лет. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Полиция выясняет все подробности аварии. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Напомним, днем 5 ноября на трассе Новосибирской области столкнулись две иномарки: в аварии погиб водитель одной из них и пострадал пассажир.

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