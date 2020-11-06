Новосибирскую лабораторию оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что не сообщали о результатах теста несколько дней

Лаборатории назначили штраф за задержку передачи результатов COVID-тестов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Суд оштрафовал компанию «Инвитро-Сибирь» на 100 тысяч. Дело в том, что в лабораторию, расположенную на Красном проспекте Новосибирска, пришли положительные результаты тестов на COVID-19. Но специалисты не сообщили об этом сразу в Роспотребнадзор.

— 28 октября в 13:00 по электронной почте от ООО «Инвитро-Сибирь» получены положительные результаты исследований на коронавирус. Однако результаты несколько дней не передавались в Управление Роспотребнадзора по Омской области. На заседании защитник ООО «Инвитро-Сибирь» пояснила, что вину общество признает, установлено должностное лицо, которое виновно в нарушение сроков, — сообщили на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска.

Суд назначил «Инвитро-Сибирь» административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

В лаборатории КП-Новосибирск объяснили, из-за чего была задержка результатов.

— Из-за беспрецедентно высокого спроса на ПЦР-исследования компания допустила незначительную задержку по срокам, в частности, по передаче сомнительных проб для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора. Были проведены необходимые действия по устранению подобных задержек. Мы признаем свою ответственность и приложили все усилия, чтобы ситуация не повторилась. Со 2 октября 2020г. лаборатория «Инвитро» получила право не перепроверять положительные результаты исследований в лаборатории Роспотребнадзора, — сообщил генеральный директор «Инвитро-Новосибирск» Александр Хамидулин.

Напомним, в Новосибирске также оштрафовали гипермаркет в Калининском районе за нарушение санитарных норм. Персонал в магазине работал без защитной спецодежды, а торговый зал и холодильник мылись без моющих средств.

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