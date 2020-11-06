«Будто вуаль»: Новосибирск окутал утренний туман

Новосибирск окутал туман. Фото: alexey_frantsev

В пятницу, 6 ноября, Новосибирск окутал густой утренний туман. Как только новосибирцы поехали на работу, снимки белой пелены из разных районов города разлетелись по соцсети. Картина, которая предстала перед глазами жителей города, восхитила их.

В Октябрьском районе ничего не видно за 50 метров. Фото: alexey_frantsev

— Таинственная атмосфера, — пишут новосибирцы в соцсети.

Новосибирцев восхитил туман. Фото: alexey_frantsev

— Красота!

— Будто вуаль.

Так выглядит город в районе метро «Октябрьская». Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Туман становился гуще с каждым часом. От центра города он постепенно распространился и за его пределы. Об этом КП-Новосибирск рассказали читатели.

Из центра города туман пришел и на окраину. Фото: Ульяна Савчук

Напомним, синоптики прогнозировали сегодня туман за пределами Новосибирска, но обещали влажную погоду. Местами пройдет дождь, а столбик термометра поднимется до +4 градусов. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

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