Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел Дни приема монет

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В течение пяти дней отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принимали бесплатно монеты номиналом 1, 5, 10, 50 копеек и 1 рубль, обменивая их на памятные монеты. Для обмена были представлены монеты номиналом 25 рублей, посвященные оружию Великой Победы, монеты номиналом 10 рублей, посвященные Рязанской области и городу Козельску, а также монеты номиналом 5 рублей, посвященные Курильской десантной операции.

Акция проводилась в целях повышения оборачиваемости монет и увеличения их объема в обращении у населения, стимулирования граждан к активному использованию монет в расчетах. Всего за время проведения акции Банк УРАЛСИБ в Новосибирске принял почти 3 тысячи монет.

На правах рекламы