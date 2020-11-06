Президент вручил награду многодетной семье из Новосибирска: рассказываем, за что

Президент наградил нескольких россиян орденами и медалями ордена «Родительская слава». Фото: архив КП

Президент России выдал государственные награды 14 россиянам. Восемь из них получили орден «Родительская слава», шестеро — медаль ордена. В список попала также семья из Новосибирской области. Указ об этом был опубликован 5 ноября на портале правовой информации.

— За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена «Родительская слава» Тимофеева Артема Михайловича и Тимофееву Ирину Васильевну из Новосибирской области, — говорится в указе.

Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают 7 и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей. Медалью награждаются родители и усыновители, воспитывающие четырех и более детей.

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