Пробки в Новосибирске 6 ноября 2020 года: трудно проехать в районе площади Лыщинского

Пробка собирается на улице Немировича-Данченко. Фото: архив КП

Пробки в Новосибирске 6 ноября 2020 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко на подъезде к площади Лыщинского. Причина — сломанная «Газель». Об этом сообщают водители в «2ГИС».

— С утра наша «любимая» пробка, — пишут автомобилисты в приложении.

— Уважаемые таксисты, будьте терпеливы.

Автомобилисты сообщают о сломанном грузовике на дороге. Фото: «2ГИС»

Также автомобилисты сообщают о сломанном светофоре на улице Большевистская при съезде с Октябрьского моста.

— Ну все, готовимся к апокалипсису, — прокомментировали поломку новосибирцы.

В целом по Новосибирску «2ГИС» оценил пробки в 4 балла. Сегодня синоптики прогнозирую в городе дождь. Столбик термометра поднимется до +4 градусов.

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