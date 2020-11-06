Пробки в Новосибирске 6 ноября 2020 года: трудно проехать в районе площади Лыщинского

Пробка собирается на улице Немировича-Данченко. Фото: архив КП
Пробки в Новосибирске 6 ноября 2020 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко на подъезде к площади Лыщинского. Причина — сломанная «Газель». Об этом сообщают водители в «2ГИС».
— С утра наша «любимая» пробка, — пишут автомобилисты в приложении.
— Уважаемые таксисты, будьте терпеливы.
Автомобилисты сообщают о сломанном грузовике на дороге. Фото: «2ГИС»
Также автомобилисты сообщают о сломанном светофоре на улице Большевистская при съезде с Октябрьского моста.
— Ну все, готовимся к апокалипсису, — прокомментировали поломку новосибирцы.
В целом по Новосибирску «2ГИС» оценил пробки в 4 балла. Сегодня синоптики прогнозирую в городе дождь. Столбик термометра поднимется до +4 градусов.
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