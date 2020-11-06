Подростку, который сжег школу под Новосибирском, вынесли приговор

Подростку дали 10 месяцев лишения свободы условно. Фото: Сергей Грачёв

17-летнего старшеклассника из деревни Покровка Новосибирской области, который поджег свою школу, осудили условно. Об этом сообщили в пресс-службе Купинского районного суда.

— Приговором Купинского районного суда Новосибирской области от 3 ноября 2020 года подсудимый признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшего тяжкие последствия, — сообщили в пресс-службе Купинского районного суда Новосибирской области.

Школьнику назначили наказание — 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, применены меры медицинского характера.

Напомним, инцидент произошел 8 января 2020 года. Подросток, не желая выходить на учебу после новогодних каникул, решил поджечь собственную школу. В итоге деревянное здание полностью сгорело. В огне никто не пострадал. После пожара детей стали возить на автобусе в ближайшее село Стеклянное в 15 километрах от Покровки.

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