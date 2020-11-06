Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске каждые сутки от коронавируса умирают по 6 человек. Фото: архив КП
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.
— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1624 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.
Карта распространения коронавируса расскажет о ситуации в регионе.
С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 18205 человек, в том числе у 1162 детей, при этом выздоровели 14953 пациентов, скончались 609 человек.
В Новосибирске продлили каникулы детям до 15 ноября. После них школьники частично перейдут на дистанционное обучение. Ученики 1-5 и 11 классов будут учиться очно, остальные — из дома.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru