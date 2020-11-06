Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске каждые сутки от коронавируса умирают по 6 человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1624 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.

Карта распространения коронавируса расскажет о ситуации в регионе.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 18205 человек, в том числе у 1162 детей, при этом выздоровели 14953 пациентов, скончались 609 человек.

В Новосибирске продлили каникулы детям до 15 ноября. После них школьники частично перейдут на дистанционное обучение. Ученики 1-5 и 11 классов будут учиться очно, остальные — из дома.

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