В Новосибирске 7-летний мальчик сломал позвоночник, прыгая на батуте

В Новосибирске 7-летний мальчик сломал позвоночник, когда прыгал на батуте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 7-летний мальчик сломал позвоночник, когда прыгал на батуте. Ребенок попал в больницу.

— Инцидент произошел 28 октября, когда мальчик прыгал на батуте в спортивном комплексе. Однако в больницу он попал позже, 3 ноября. У ребенка диагностировали закрытый перелом седьмого позвонка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати и попал в больницу. У ребенка были серьезные травмы головы: закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и закрытым линейным переломом теменной и затылочной кости.

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