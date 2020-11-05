В Новосибирске «Тойота» насмерть сбила мужчину: он переходил дорогу

В Новосибирске иномарка насмерть сбила пешехода. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске иномарка насмерть сбила пешехода. Мужчина скончался на месте произошедшего.

— Около восьми часов вечера, в Ленинском районе 32-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал по улице Титова со стороны площади Станиславского в сторону площади Маркса. На регулируемом перекрестке улиц Титова Серафимовича он сбил 64-летнего мужчину, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Пешеход скончался на месте произошедшего. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как Полицейские объявили в розыск новосибирца, сбившего на «ВАЗ 2115» 32-летнюю женщину. ДТП произошло вечером 1 ноября у дома №5 по улице Военной. Авария попала на камеру видеорегистратора.

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