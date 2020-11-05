Под Новосибирском пенсионерка-инвалид задохнулась из-за задымившейся микроволновки

Пенсионерка-инвалид задохнулась у себя дома из-за задымившейся микроволновки. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В селе в Усть-Таркском районе Новосибирской области произошел трагический несчастный случай. Пенсионерка-инвалид задохнулась у себя дома из-за задымившейся микроволновки.

— Погибшую 84-летнюю женщину нашли у нее дома ночью пятого ноября. Она инвалид 1 группы имеющая паралич. Сибирячка задохнулась из-за задымившейся после короткого замыкания микроволновки, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об еще одном трагическом случае, произошедшем в в селе Каменка под Новосибирском 64-летний мужчина отравился газами, когда чистил свой погреб. Он скончался на месте произошедшего до приезда скорой помощи.

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