Погода в Новосибирске на 6 ноября 2020 года: когда пойдет дождь

В Новосибирске пройдет дождь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Новосибирске 6 ноября 2020 года: синоптики обещают небольшое потепление, вместо снега в столице Сибири пойдет дождь.

— Температура воздуха ночью составит -1 — +1, днем — +2—+4 градуса. Ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Подует юго-западный ветер 6-11 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области днем будет -2—+3 градуса, переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами слабый снег, днем в отдельных районах небольшие дожди. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой дождь днем и вечером. Температура составит около +1 — +3 градуса.

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