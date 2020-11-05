На трассе в Новосибирской области столкнулись две иномарки: погиб водитель

В Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД по НСО

В Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП: там столкнулись две иномарки. На месте работают полицейские.

— Сегодня, около часа дня, на 129 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» 35-летний водитель автомобиля ToyotaCorolla, ехавший в сторону Новосибирска, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LexusRX 300, за рулем которого был 28 -летний водитель, — пояснил начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

На месте работают полицейские. Фото: ГУ МВД по НСО

В ДТП погиб водитель «Тойоты», водитель «Лексуса» попал в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники полиции, все причины и обстоятельства аварии выясняются.

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