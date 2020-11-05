Андрей Травников рассказал о помощи Новосибирской области из федерального бюджета во время пандемии

Андрей Травников во время сессии с депутатам Законодательного Собрания седьмого созыва. Фото: Правительство Новосибирской области\http://www.nso.ru/

Бюджет Новосибирской области претерпел изменения, связано это с перераспределением расходов в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также с помощью нашему региону от федерального центра. Принятые на сессии депутатов Законодательного собрания поправки в бюджет прокомментировал Губернатор Андрей Травников:

— Из поправок видно, что в течение исполнения бюджета 2020 года удалось привлечь значительные федеральные средства. Общий объем трансфертов, которые дополнительно поступили в бюджет Новосибирской области в этом году, превышает 11 миллиардов рублей. Конечно, есть вещи абсолютно не планируемые, связанные с реализацией мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. И это было очень своевременное решение со стороны и Президента, и Правительства Российской Федерации.

За лето мы смогли провести серьезную работу по модернизации больниц, по разводке кислорода, по приобретению оборудования, средств индивидуальной защиты. Это позволило провести масштабную мобилизацию по перепрофилированию клиник в течение конца сентября — середины октября. За осеннюю волну было перепрофилировано более 5000 койкомест в 54 медицинских организациях. Без предварительной работы, которую мы проводили летом, без ресурсов, которые нам своевременно и оперативно были выделены из федерального бюджета, так быстро отреагировать на ситуацию мы бы не смогли.

Очень важно, что федеральный бюджет помог регионам в связи с непростой экономической ситуацией этого года. Это позволило нам сохранить все приоритетные расходы, в первую очередь, социальные — индексация заработной платы бюджетникам, все меры соцподдержки.

И очень важно, что даже на этом непростом экономическом фоне мы не остановили развитие. Сегодня были перечислены те трансферты, которые мы на эти цели получили. Это стимулирование жилищного строительства, софинансирование крупных инфраструктурных строек (ЛДС, четвертый мост через Обь, дороги в Новосибирске и муниципальных районах).

Весной мы говорили об установках, что как бы ни было тяжело с бюджетом в этом году, мы постараемся сохранить финансирование всех мероприятий, связанных с нацпроектами, мы сохраним весь социальный блок расходов и мы сохраним финансирование крупных инфраструктурных проектов. За два месяца до окончания текущего года есть полная уверенность, что эти установки будут полностью выполнены.