«Теперь светофор не работает»: под Новосибирском кузов самосвала порвал провода

Самосвал, едущий в Новосибирск, зацепил провода. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

В четверг, 5 ноября, на трассе Р-255 под Новосибирском произошло ДТП. У самосвала во время движения поднялся кузов, который зацепил висящие над дорогой провода.

— Произошло все около 2 часов дня. Не знаю, почему у него поднялся кузов, но грузовик задел и порвал провода. Теперь из-за этого не работает светофор. Хорошо, что две полосы были свободны, пробок не возникло, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Алексей Кремнев.

В ГИБДД по области КП-Новосибирск сообщили, что информации о данном ДТП не поступало.

Напомним, в Калининском районе Новосибирска утром 5 ноября произошло еще одно ДТП: на дороге занесло автобус с пассажирами, он встал против движения. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

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