В Новосибирске ученые создали робота, который поможет сортировать мусор

Робот обучен разделять несколько видов мусора. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Ученые из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН вместе с частным инвестором разработали робота-сортировщика на базе технологий искусственного интеллекта. Установка поможет сортировать твердые бытовые отходы. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с руководством института и оценил работу опытного образца.

При тестировании устройство сортирует мусор, проходящий по конвейерной линии. Изображение с камеры передается в электронный «мозг» робота, который сравнивает его с 60 тысячами других изображений. После этого искусственный интеллект определяет, какие отходы лежат на конвейере, захватывает их манипулятором и переносит в нужный контейнер. Робот обучен разделять пластик двух видов и алюминий.

Анатолий Локоть заявил, что мэрия готова оказать поддержку институту. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

На встрече глава мэрии и руководство института договорились о широком взаимодействии в области утилизации твердых бытовых отходов.

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