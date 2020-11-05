В Новосибирске столовую больницы № 3 превратили в палату для пациентов с COVID-19

Из-за наплыва пациентов с коронавирусом их пришлось разместить в столовой больницы. Фото: Архив КП

Столовую и предоперационные новосибирской городской больницы № 3 переделали в палату для больных коронавирусом. На такой шаг пришлось пойти из-за большого числа пациентов с COVID-19. Об этом заявил главный врач больницы Александр Осадчий на брифинге 5 ноября.

— Мы предприняли меры, например, больных размещаем в столовой. Также для размещения пациентов используются предоперационные, откуда убрали оборудование, — рассказал Александр Осадчий.

Врач пояснил, что иногда больных все же приходится размещать за пределами палат, но обычно на несколько часов.

Напомним, ранее стало известно, что центр соцпомощи семье и детям «Заря» могут перепрофилировать в обсерватор для больных коронавирусом.

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