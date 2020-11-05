В Новосибирске столовую больницы № 3 превратили в палату для пациентов с COVID-19

Из-за наплыва пациентов с коронавирусом их пришлось разместить в столовой больницы. Фото: Архив КП
Столовую и предоперационные новосибирской городской больницы № 3 переделали в палату для больных коронавирусом. На такой шаг пришлось пойти из-за большого числа пациентов с COVID-19. Об этом заявил главный врач больницы Александр Осадчий на брифинге 5 ноября.
— Мы предприняли меры, например, больных размещаем в столовой. Также для размещения пациентов используются предоперационные, откуда убрали оборудование, — рассказал Александр Осадчий.
Врач пояснил, что иногда больных все же приходится размещать за пределами палат, но обычно на несколько часов.
Напомним, ранее стало известно, что центр соцпомощи семье и детям «Заря» могут перепрофилировать в обсерватор для больных коронавирусом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр «Заря» в Новосибирске снова может стать обсерватором
Он уже служил таковым в этом году: там размещали людей, прибывших из эпидемиологически неблагополучных регионов (подробнее)