Вооруженное нападение на киоск

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Так, 1 ноября в 16.02 ГБР ГВАРДИИ была вызвана по тревоге в магазин по продаже сотовых телефонов на улице Громова. Бойцы прибыли на место через 2 минуты и подверглись нападению двух правонарушителей, один из которых угрожал предметом, похожим на пистолет ТТ. Воспринимая угрозу оружием как реальную, «гвардейцы» применили физическую силу, задержали нарушителей и передали их полиции. Таким образом, была предотвращена попытка ограбления магазина. Выяснилось, что пистолет, использованный при нападении, - пневматический. Сотрудники ГВАРДИИ представлены к награждению денежными премиями.

21 октября был предотвращен угон автомобиля «Мерседес» (мы писали об этом ранее). В настоящее время мы располагаем устройством, с помощью которого злоумышленники получили доступ к машине и заглушили сигналы связи. Мы проводим экспертизу и вскоре расскажем об этом подробнее. Внешне устройство идентично штатному адаптеру, который используется для управления различными функциями автомобиля с мобильных устройств.