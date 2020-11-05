Обучение в школах Новосибирска с 16 ноября 2020 года: кого отправят на дистанционку

Министр образования рассказал, кто из школьников уйдет на дистанционное обучение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, как будет проходить обучение в школах Новосибирска с 16 ноября 2020 года, когда закончатся каникулы. Как сообщили министр образования Новосибирской области, в школах снова ученики будут обучаться дистанционно но не все.

— Малокомплектные школы будут обучаться очно. Дело в том, что не у всех есть компьютеры дома, а в каких-то населенных пунктах плохо работает интернет. Коррекционные школы тоже будут работать очно, так сложно организовать самостоятельную работу с этой категорией детей, также ходить в школу будут ученики 1-5 классов и 11 классов. Остальные будут обучаться дистанционно, — прокомментировал министр.

Напомним, сегодня стало известно, что из-за вспышки коронавируса школьные каникулы продлят еще на неделею. Обучение в школах возобновится с 16 ноября.

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