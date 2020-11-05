Школьные каникулы в Новосибирске продлили: до какого числа

В новосибирских школах продлили каникулы. Фото: архив КП

В четверг, 5 ноября, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, выйдут ли школьники с каникул или их продлят.

— Однозначного мнения на эту тему нет. Мы провели два больших совещания и решили, что каникулы необходимо продлить до 15 ноября. Тем самым мы хотим дать возможность учителям, которые болеют, долечиться, — прокомментировал Сергей Федорчук.

Напомним, каникул были уже продлены на две недели с 26 октября. Они должны были закончиться 9 ноября.

Количество заболевших коронавирусом растет. За последние сутки ковид обнаружили у 181 человек, 6 пациентов инфекционного госпиталя скончались. В общественных местах все обязаны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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