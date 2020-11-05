Умер Владимир Ивакин — известный новосибирский футболист и тренер

Скончался новосибирский футболист и тренер Владимир Ивакин. Фото: ФК «Новосибирск».

В Новосибирске в ночь на 5 ноября умер известный футболист и тренер Владимир Ивакин в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в официальной группе футбольного клуба «Новосибирск».

— Жизнь Владимира Васильевича оборвалась сегодня ночью. Последние годы он часто болел и практически не появлялся на людях. Мы выражаем искренние соболезнования всем родным, близким и воспитанникам Владимира Васильевича... Покойся с миром, тренер... — написали в группе ФК «Новосибирск».

В 70-е годы Владимир Ивакин защищал цвета новосибирского «Чкаловца», затем работал тренером в новосибирских футбольных школах.

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