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Коронавирус Covid-19

В Новосибирске коронавирусом заболели еще 180 человек за сутки

Об этом сообщил оперштаб Новосибирской области
Надежда РЫЖКИНА
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За сутки коронавирусом заболели еще 180 человек.

За сутки коронавирусом заболели еще 180 человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 5 ноября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 180 человек. Среди заболевших — 11 детей. Выписались из больниц тем временем еще 133 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 18 205 человека, из них — 1 161 ребенок. 14 953 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 609 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 114 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 33 пациента.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 60 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 954 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 624 пациента.

Всего в Новосибирской области провели 745 114 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 870 жителей области, для 56 207 человек меднаблюдение окончено.

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