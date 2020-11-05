В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли шесть человек: что о них известно

За сутки от коронавируса скончались еще шесть человек. Фото: архив КП

В четверг, 5 ноября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавиурса умерли еще 6 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет и 69 лет, и женщины в возрасте 73 года, 74 года и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 609 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 128 человек, к аппарату ИВЛ подключены 30 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 180 человек, выздоровели 133 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 18205 человек, в том числе у 1162 человек, выздоровели 14953 пациента.

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