«Из него валил черный густой дым»: новосибирцы едва успели выскочить из горящего дома

В Новосибирске загорелся дом с людьми. Фото: «АСТ-54»

В четверг, 5 ноября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся дом №151 на улице Большой. Прохожие увидели, как из него валит черный густой дым. Хозяева успели выскочить из горящего здания и вызвать пожарных.

— По прибытию к месту вызова, было установлено, что частный дом размером 10Х15 метров полностью в огне. Хозяева на месте, не пострадали. Существовала угроза перехода огня на соседние строения, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

По предварительной информации, в огне никто не пострадал.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске горели две сауны. В это время там парились посетители. Они успели выскочить на улицу в чем были.

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