«Перекрыл все движение»: в Новосибирске автобус с пассажирами занесло на дороге

Автобус с пассажирами занесло в Новосибирске. Фото: «АСТ-54»
В четверг, 5 ноября, в Калининском районе Новосибирска пассажирский автобус №18 занесло на дороге. Это произошло у дома №15 на улице Тюленина. Автобус встал поперек дороги. По предварительной информации в происшествии никто не пострадал.
— Автобус перекрыл все движение, — сообщили водители в «2ГИС».
Автомобилисты предположили, что причиной заноса могла стать скользкая дорога.
Напомним, в Новосибирске объявили экстренное предупреждение. Синоптики обещают мокрый снег, метель, гололед и ветер со скоростью 17-22 метра в секунду. Местами его порывы могут достигать 25 метров в секунду. В МЧС сибиряков просят быть осторожнее — в такую погоду велик риск различных происшествий.
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