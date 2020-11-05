Пробки в Новосибирске 5 ноября 2020 года: затруднен выезд из «Чистой слободы»

Пробка образовалась на выезде из «Чистой слободы». Фото: архив КП
Пробки в Новосибирске 5 ноября 2020 года: затор образовался на улице Связистов и Пост-Артурская. Обе они ведут из жилого района «Чистая Слобода». Затор образовался из-за ДТП на улице Станционной.
Автомобилисты пишут гневные сообщения в «2ГИС».
Затруднен проезд на улице Пост-Артурская. Фото: «2ГИС»
— Вы там, на светофоре, не спите, активнее, пожалуйста.
— Дикая пробка с самого утра. Ну что за бред?
— Кто установил умный светофор с искусственным интеллектом.
Еще одно ДТП произошло при выезде с улицы Широкой на улицу Невельского.
Напомним, в МЧС по Новосибирской области накануне предупредили о непогоде. Будет сильный ветер и гололед. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге, соблюдать дистанцию.
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