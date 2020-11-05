Пробки в Новосибирске 5 ноября 2020 года: затруднен выезд из «Чистой слободы»

Пробка образовалась на выезде из «Чистой слободы». Фото: архив КП

Пробки в Новосибирске 5 ноября 2020 года: затор образовался на улице Связистов и Пост-Артурская. Обе они ведут из жилого района «Чистая Слобода». Затор образовался из-за ДТП на улице Станционной.

Автомобилисты пишут гневные сообщения в «2ГИС».

Затруднен проезд на улице Пост-Артурская. Фото: «2ГИС»

— Вы там, на светофоре, не спите, активнее, пожалуйста.

— Дикая пробка с самого утра. Ну что за бред?

— Кто установил умный светофор с искусственным интеллектом.

Еще одно ДТП произошло при выезде с улицы Широкой на улицу Невельского.

Напомним, в МЧС по Новосибирской области накануне предупредили о непогоде. Будет сильный ветер и гололед. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге, соблюдать дистанцию.

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