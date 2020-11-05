«Постоянно идет кровь из носа»: у сибирячки с коронавирусом обнаружили еще одну опасную болезнь

Врачи примут кровь любой группы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске 38-летней Елене Якубец требуется срочная помощь. Женщина заболела коронавирусом, но при обследовании врачи диагностировали у нее еще и острый лейкоз. Елена госпитализирована в Чкаловскую больницу в тяжелом состоянии.

— Никто не знает, из-за чего это произошло, но за три недели жене стало очень плохо, она падала в обморок. Она сдала анализы на кровь — там зашкаливали все показатели. Экстренно ее госпитализировали, провели тесты. Лене впервые поставили диагноз «острый монобластный лейкоз». А через неделю обнаружили еще пневмонию и коронавирус. Поэтому ее перевели в «красную зону», Чкаловскую больницу. Эти две недели у жены тяжелое состояние: идет кровь из носа, она не может дышать, постоянно под кислородной маской, практически всегда лежит. Из-за ковида нельзя сделать полноценную химиотерапию. Так что пока ей переливают кровь и борются с пневмонией. Крови нужно много, переливание ежедневно, поэтому призываем помочь всех неравнодушных, — рассказал КП-Новосибирск муж заболевшей.

Группа крови Елены Якубец — вторая отрицательная. но можно сдавать кровь любой группы. Помочь женщине можно, обратившись в Новосибирский центр крови по адресу Серафимовича, 2/1, с 8:30 до 14 :30 в рабочие дни. С собой необходимо взять паспорт.

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