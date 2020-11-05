Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 ноября октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса умерли больше 600 человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1627 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 181 человека, выздоровели 172 пациента.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 18025 человек, в том числе у 1151 ребенка, при этом выздоровели 14820 пациентов, скончались 603 человека.

Новосибирские математики и вирусолог рассказали, что будет с коронавирусом в декабре — их мнения не совпали. Математики предсказывают пик заболеваемости, а ученый считает, что такие выводы пока преждевременны.

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