Погода в Новосибирске на 5 ноября 2020 года: что обещают синоптики

Синоптики обещают снег и температуру около 0 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске 5 ноября 2020 года: синоптики обещают усиление ветра, небольшой снег и дожди.

— Температура воздуха ночью составит -1 — -3 градуса, днем — +1—+3. Ночью ожидается преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег. Подует северо-западный ветер с порывами до 19 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области днем будет -4—+1 градус, облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой мокрый снег. Местами отложение мокрого снега, гололедные явления. Подует северо-западный ветер со скоростью 10-15 метров в секунду, местами порывы до 25.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой дождь на протяжении всего дня. Температура днем составит около +2 — +3 градуса.

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