В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за снегопада и сильного ветра

В Новосибирске обещают штормовое предупреждение. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске объявили экстренное предупреждение. Синоптики обещают мокрый снег, метель, гололед и ветер со скоростью 17-22 метра в секунду. Местами его порывы могут достигать 25 метров в секунду. В МЧС сибиряков просят быть осторожнее — в такую погоду велик риск различных происшествий.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели рекомендуют сибирякам по возможности отказаться от дальних поездок на авто. Если же вы все же решили сесть за руль, то необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в такую погоду мокрый снег может налипать на рекламные щиты или провода, из-за чего те могут упасть. Не стоит также оставлять машины под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям еще раз напоминают о том, что стоит внимательно следить за детьми.

Обо всех происшествиях люди могут сообщить о телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Действует также телефон доверия МЧС: 23-99-999.

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