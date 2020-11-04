«Я просто хотела взять направление! А он - псих!»: сибиряк избил женщину, которая без очереди зашла в кабинет врача

Пациент сломал дверь и избил посетителя.Фото: "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирской области посетитель поликлиники устроил скандал в очереди к терапевту — пнул женщину и разбил дверь в кабинет врача. Со слов очевидцев, женщина хотела спросить врача без очереди, что вывело из себя мужчину-пациента.

Скандал произошел днем 2 ноября в поликлинике №1 на улице Пушкина в Искитиме. В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили — конфликт в поликлинике действительно случился, но полицейских никто не вызывал.

- Вчера в поликлинике № 1 мужчина в коридоре ударил женщину, посетительницу поликлиники, и втолкнул ее в кабинет, сломав дверь. Врач-терапевт участия в конфликте не принимал, — прокомментировал КП-Новосибирск главврач Искитимской ЦРБ Алексей Кайгородов.

Очевидцы рассказали КП- Новосибирск, что нападавший мужчина был в маске и с самого начала вел себя неадекватно. Пациент сперва громко разговаривал по телефону, угрожая врачам и посетителям. Затем обматерил окружающих, а потом сорвался на женщине.

Подписчики паблика «Подслушано в Искитиме» во «ВКонтакте» предположил, что женщина сама спровоцировала драку - «лезла без очереди». Потерпевшая утверждает — она всего лишь открыла дверь кабинета.

«Объясняю, я без очереди не лезла, только спросить не заходила. После работы зашла в больницу взять направление в процедурный кабинет для бывшей свекрови, которая оказалась дома с пневмонией и температурой выше 38 градусов. Я даже не заходила в кабинет, а попросила позвать медсестру, чтоб не отвлекать врача. У этого психа на всех была матерная реакция — даже при вопросе «кто последний», — рассказала потерпевшая Марина.

После нервного срыва дебошир в маске сбежал, а женщина не стала вызывать полицию или писать заявление о побоях. Однако администрация Искитимской ЦРБ уже обратилась в МВД. Дверь в кабинет врача также заменили.

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