Центр «Заря» в Новосибирске снова может стать обсерватором

Новосибирский центр соцпомощи семье и детям «Заря» хотят перепрофилировать в обсерватор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский центр соцпомощи семье и детям «Заря» хотят перепрофилировать в обсерватор. Этот вопрос мэр города Анатолий Локоть обсудит на выездном совещании 5 ноября.

— Являясь социальным учреждением стратегического назначения, Центр социальной помощи «Заря» неоднократно перепрофилировал свою деятельность. Так, в 2014 году на 90 дней он стало пунктом размещения для лиц, временно покинувших территорию Украины, а в нынешнем 2020 году на 120 дней — обсерватором для размещения лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных территорий, — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В 2020 году в учреждении проведен ремонт восьми жилых блоков: заменена электропроводка, сантехника, радиаторы, оконные и дверные блоки, уложен новый пол, а также кафель в душевых и санузлах. Была также приобретена новая мебель, мягкий инвентарь и медицинское оборудование.

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