В Новосибирской области от коронавируса скончались еще три человека: что о них известно

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще три человека. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще три человека. Об этом сообщили в оперштабе. Рассказываем, что о них известно.

— Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 79 лет и женщины в возрасте 83 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 603 человека, — сообщает областной оперштаб.

В отделениях интенсивной терапии находятся 114 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 33 пациента. В инфекционных стационарах Новосибирска с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся всего 3 884 пациента. С подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом было госпитализировано также 52 ребенка. Под медицинским наблюдением находятся 3 823 жителя области, 55 957 человек сняты с меднаблюдения.

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