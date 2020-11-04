Погода в Новосибирске на 4 ноября 2020 года: что обещают синоптики

Синоптики обещают снегопад и сильный ветер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске 4 ноября 2020 года. Синоптики обещают снегопад и сильный ветер.

— В Новосибирске 4 ноября ожидается местами мокрый снег, на дорогах возможен гололед. Температура воздуха будет составлять в среднем от нуля до -3 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 16 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в среднем в 757 миллиметров ртутного столба, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно прогнозам сервиса Яндекс. Погода, в Новосибирске 4 ноября будет пасмурно, но без осадков, температура воздуха составит в среднем от -1 до -3 градусов, ветер будет дуть со скоростью 7-8 метров в секунду. Влажность воздуха составит в среднем примерно 73%.

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