Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Пока инфекция не покидает Новосибирскую область. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 ноября 2020 года: сейчас зараженные есть в каждом районе региона. Пока инфекция не покидает Новосибирскую область.

— По данным оперативного штаба на 3 ноября в регионе выявлено 17 844 случая коронавирусной инфекции, в том числе у 1 140 детей. Выписаны с выздоровлением уже были 14 648 пациентов. Скончались от коронавируса в регионе 600 человек, сейчас в реанимации находятся 108 человек. На ИВЛ — 30 пациентов, — сообщили в областном оперштабе.

Зараженные есть в каждом районе региона.

Всего в Новосибирской области проведено 725 533 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением продолжают находиться 3 755 жителей региона.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Под запретом находятся массовые мероприятия, власти также приняли решение об ограничении числа зрителей на спортивных соревнованиях — теперь на стадионы будут допускать не более 30% болельщиков.

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