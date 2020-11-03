Вратарь Алексей Красиков покинул хоккейную «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» покинул вратарь Алексей Красиков. Фото: https://hcsibir.ru

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» покинул вратарь Алексей Красиков. Эту информацию в клубе подтвердили официально.

— Хоккейный клуб «Сибирь» и вратарь Алексей Красиков расторгли контракт по соглашению сторон, — сообщается на официальном сайте ХК «Сибиркь». — Мы благодарим хоккеиста за игру, победы и эмоции, которые он нам дарил, и желаем успехов на новом месте!

В официальной группе Вконтакте хоккейного клуба многие болельщики очень расстроились такой новости. Но все же пожелали спортсмену удачи:

— Жаль, но это спорт! Спасибо за годы в Сибири, Алексей!

— Так жаль, что я готова расплакаться.

— Ты был лучшим вратарем, Леша! — пишут люди.

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